Flick su Alaba e Alcantara: “David è eccezionale, il club lo apprezza molto. Thiago? Spero che resti, però…”

Intervistato dopo la vittoria per 2-4 contro il Bayer Leverkusen, che ha consentito al suo Bayern Monaco di mettere in bacheca il DFB Pokal, il tecnico dei bavaresi Hansi Flick ha trovato spazio per parlare anche di mercato, ed in particolare del futuro di David Alaba e Thiago Alcantara. Ecco le sue dichiarazioni.

Alaba – “David è diventato un giocatore eccezionale nella sua posizione. L’intero club sa che tipo di giocatore sia e lo apprezza molto”.

Thiago Alcantara – “Sono un ottimista di natura, mi tengo sempre qualche speranza: vorrei mantenere la squadra così com’è. Per quanto riguarda Thiago, normale che dopo aver giocato col Barcellona in Liga e col Bayern in Bundes, ci sia voglia da parte sua di andare a scoprire nuove realtà. Farò del mio meglio per trattenerlo qui e spero che la società sia in grado di mantenere entrambi questi giocatori”.

