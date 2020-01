GdS – Eriksen-Inter, è partito il conto alla rovescia! L’agente a Londra: ultimi dettagli con il Tottenham

E’ partito in casa nerazzurra il conto alla rovescia per Christian Eriksen: la dirigenza dell’Inter è pronta a chiudere in settimana con il Tottenham per il grande colpo da novanta da regalare a Conte in grado di rafforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, manca poco alla fumata bianca e il danese potrebbe diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter entro il fine settimana, con tanto di accoglienza trionfale domenica a San Siro col Cagliari.

Il suo agente è a Londra ed è al lavoro per definire la trattativa con la dirigenza del Tottenham. L’Inter ha inviato la sua offerta da 15 milioni di euro e non ha intenzione di muoversi in direzione dei 20 richiesti dagli Spurs. Un ruolo chiave verrà svolto dai bonus, è qui che si chiuderà la partita sul finire della settimana.

