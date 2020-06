GdS – Il Manchester United non molla Chiesa ma c’è il no del giocatore: vuole solo l’Italia

L’Inter italiana – fortemente voluta da Beppe Marotta ed Antonio Conte – può iniziare a prendere forma. Dopo l’obiettivo Sandro Tonali torna di moda il profilo di Federico Chiesa della Fiorentina. Nonostante l’inserimento forte della Juventus il club nerazzurro vuole provarci, soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez, che consentirebbe alla società di poter investire la quota di 70 milioni di euro.

Come riporta La Gazzetto dello Sport non ci sono solo i bianconeri in forte pressing su Chiesa ma anche all’estero ci sono molte squadre sui suoi passi, in particolare in Premier League. Il Manchester United infatti ha più volte sondato il terreno con la Fiorentina ma il giocatore vuole solo l’Italia: la prossima estate ci saranno gli Europei e Chiesa vuole esserci a tutti i costi. L’Inter è una soluzione.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!