GdS – Un top player per lo scudetto: Zhang dice sì a Conte. Via libera a Marotta

Vincere contro il Genoa per chiudere il 2019 in bellezza e trovarsi alla sosta di Natale a pari punti con la Juventus. Uno scenario sicuramente che non era preventivabile a inizio stagione, dunque a questo punto è giusto provarci fino in fondo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra vuole premiare Conte per il grande lavoro svolto fin qui in stagione. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, Zhang avrebbe dato il via libera a Marotta per rinforzare la squadra anticipando gli investimenti che erano in programma per la prossima estate. L’amministratore delegato nerazzurro punterà quindi a gennaio ad un acquisto top con il benestare e il budget garantito della proprietà.

