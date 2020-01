GdS – Vice Lukaku, riflessioni in corso: Pinamonti sblocca l’affare Llorente? E Giroud…

Non solo Eriksen, oggi è attesa anche l’ufficialità del passaggio di Matteo Politano al Napoli: l’attaccante nerazzurro ieri ha svolto le visite mediche e porterà nelle casse nerazzurre 22 milioni di euro garantiti, più altri due di bonus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’asse Napoli-Milano può ancora fare da protagonista in questi ultimi giorni di calciomercato. L’ultima idea del ds azzurro Giuntoli è Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 in forza al Genoa: il Grifone per riscattare la punta deve sborsare 18 milioni entro il primo febbraio, ma se non dovesse farlo può arrivare un altro club a chiudere l’operazione. E il Napoli ci sta pensando in ottica futura.

L’arrivo di Pinamonti potrebbe così sbloccare la partenza di Llorente all’Inter: se nelle prossime ore non ci saranno particolari accelerazioni, ecco che la dirigenza nerazzurra chiuderà con il Chelsea per Giroud. Il club di Abramovich però al momento non sembra ancora disposto ad abbassare la richiesta di indennizzo, che resta di 8 milioni.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!