Confermata l’indiscrezione di PI: il Genoa spinge per Lazaro in prestito

Con l’arrivo di Ashley Young, lo spazio sulla corsia di destra dell’Inter si riduce notevolmente. Considerando che sia Candreva che D’Ambrosio hanno più volte scalzato dal primo minuto Valentino Lazaro, per l’austriaco l’arrivo dell’esterno inglese non può che rappresentare una brutta notizia. Per questo motivo, nella giornata di ieri l’agente dell’ex Hertha Berlino è stato presso la sede nerazzurra per cercare una soluzione momentanea con il club.

Come anticipato dall’indiscrezione di Passioneinter.com nel tardo pomeriggio di ieri, tra i numerosi club sulle tracce di Lazaro vi è anche il Genoa. Secondo calciomercato.com, oltre al Grifone dalla Premier League va segnalato l’interesse sempre per il prestito sia di Newcastle che West Ham. Per quanto riguarda invece la Bundesliga, campionato che l’austriaco conosce molto bene, si è fatto avanti il solo Werder Brema.

