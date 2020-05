Mercato – Griezmann proposto all’Inter, Conte è stato informato. Ma ci sono troppi ostacoli

Quello di Antoine Griezmann è un nome su cui le dirigenze di Inter e Barcellona hanno realmente discusso nel corso delle ultime settimane. I blaugrana hanno fatto sapere di essere intenzionati ad andare fino in fondo alla vicenda Lautaro Martinez ed hanno così mostrato ampia disponibilità a proporre vari nomi sul tavolo come possibili contropartite. Intorno al francese, però, vi sono diversi ostacoli che difficilmente potranno essere superati per consentire al ragazzo di poter rientrare nell’operazione.

Griezmann, come riportato da calciomercato.com, lo scorso febbraio aveva infatti comunicato al Barcellona di voler rimanere ancora in Catalogna. D’altra parte, invece, l’Inter non potrebbe mai sostenere un ingaggio così alto, a meno che il francese non fosse disposto ad un taglio radicale del proprio stipendio. Lo stesso Antonio Conte è sempre stato costantemente aggiornato dai dirigenti nerazzurri sull’evoluzione della trattativa, perché è stato messo in chiaro che prima di qualsiasi decisione definitiva sarà lo stesso allenatore ad avere l’ultima parola sulla trattativa per Lautaro.

