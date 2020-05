Icardi, Marotta non si fida: confermata la clausola da 15 milioni in caso di ritorno in Italia

Nella trattativa portata avanti nelle ultime settimane con il Paris Saint Germain, nella testa di Beppe Marotta c’è sempre stata le preoccupazione di un possibile inserimento della Juventus nel futuro del centravanti argentino. L’amministratore delegato sa bene che il valore dell’attaccante è stato per forza di cose ridimensionato rispetto ai 90 milioni di euro di cui si parlava prima della spaccatura all’interno dello spogliatoio nerazzurro, e il rischio di poterlo confezionare su un piatto d’argento ai bianconeri quasi lo tormentava.

Così, per rendere complicata al Paris Saint Germain una futura rivendita in Italia, la dirigenza dell’Inter ha insistito affinché venisse inserita una clausola molto importante. Come ribadito dal giornalista Marco Barzaghi su Twitter, qualora Icardi dovesse tornare in Italia, al club nerazzurro – a prescindere dal prezzo della cessione – andrebbero 15 milioni di euro. Insomma, prima di fare una mossa futura nei confronti dell’argentino, un domani la Juventus dovrebbe pure tenere in considerazione il rischio di poter rimpinguare ‘gratuitamente’ le casse interiste con ben 15 milioni di euro.

