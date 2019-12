Icardi: “Ho iniziato bene al PSG, sono venuto per vincere. I gol? Per me è naturale farli”

Se Romelu Lukaku ha avuto un buonissimo impatto all’Inter grazie anche al feeling con Lautaro Martinez, d’altra parte anche lo stesso Mauro Icardi se la sta passando bene a Parigi. Con la formazione allenata da Tuchel, l’attaccante argentino ha già siglato otto reti in campionato e cinque in Champions League, divenendo immediatamente protagonista nell’attacco già stellare del Paris Saint Germain al fianco di fenomeni come Neymar e Mbappé. Intervistato sul sito ufficiale dei parigini, ecco le impressioni dell’ex Inter sui primi mesi in Francia:

Mauro, come ti senti a cinque mesi dal tuo arrivo a Parigi Saint-Germain?

“Mi sento molto bene. Ho avuto la fortuna di aver iniziato bene con il club. Sono venuto qui con tanta voglia per mostrare quello che io so fare sul il campo. E per il momento sta andando piuttosto bene. Non appena ho avuto l’opportunità di giocare, ho parlato con i miei compagni di squadra per dire loro cosa avrei potuto fare sul campo, con i miei movimenti. Ecco perché c’è bisogno di una buona comunicazione e di un buon rapporto con i tuoi compagni di squadra. Tutto ciò ha contribuito a rendere rapido il mio adattamento al club”.

Segni un goal ogni sedici tocchi. È qualcosa su cui lavori regolarmente?

“E’ naturale per me. Cerco di essere di essere sempre nel posto giusto e di essere il più preciso possibile sotto porta. E non appena ho l’opportunità di segnare io devo essere concentrato. Oggi ho quasi 150 gol nella mia carriera e sono quasi tutti simili. Questo è ciò che mi caratterizza”.

Come hai costruito questo personaggio sul campo?

“Noi impariamo ancora, e tanto. Ogni persona può vedere il calcio in modo diverso. Ho ascoltato tutti gli allenatori che ho avuto e miei compagni di squadra. Ascolto sempre la loro percezione di gioco e imparo da tutti. E ho questa caratteristica sin da bambino. In tutte le mie squadre sono sempre stato il capocannoniere, quello che ha fatto la differenza, e questo è continuato a succedere anche quando poi sono diventato un calciatore professionista”.

Quali sono i tuoi obiettivi per la seconda metà della stagione?

“Sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere il maggior numero possibile di trofei. L’obiettivo del club e dei tifosi è vedere vincere il Paris Saint-Germain. E sto facendo quello che posso sul campo per aiutare il team a raggiungere questi obiettivi”.

