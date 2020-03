Il Barcellona continua a monitorare Lautaro: rifiutata una prima proposta dei blaugrana

L’interessamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez non rappresenta certo una novità. L’ex centravanti del Racing è notevolmente apprezzato in Catalogna, dove Messi lo vorrebbe al suo fianco; i blaugrana, dunque, spingono per portare l’argentino al Camp Nou in estate, nonostante le elevate e comprensibili richieste da parte dell’Inter.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter nella notte, una prima offerta targata Barcellona sarebbe stata rispedita al mittente dalla società nerazzurra. La compagine allenata da Quique Setién avrebbe offerto 70 milioni di euro con due contropartite, Vidal e Semedo; questo primo affondo, però, non avrebbe convinto l’Inter, che chiede a gran voce il versamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

L’estate è ancora lontana, ma le temperature del calciomercato iniziano a farsi sentire: il matrimonio tra Lautaro ed il Barcellona è solo questione di tempo?

