INDISCREZIONE PI – Emmers pronto ad una nuova avventura: Serie B, Eredivisie o… Belgio. L’Inter riflette

Xian Emmers, centrocampista di proprietà dell’Inter ma in prestito al Waasland-Beveren, potrebbe presto tornare in Italia. La dirigenza nerazzurra infatti è al lavoro in questa finestra invernale di mercato anche per cercare una nuova sistemazione al classe 1999 cresciuto nel settore giovanile della Beneamata.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, l’Inter starebbe valutando la possibilità di riportare nel nostro paese Emmers dopo la parentesi non del tutto esaltante in patria. Sono stati avviati contatti con diversi club di Serie B, tra cui Livorno e Trapani, ma non solo visto l’interesse mostrato anche da squadre estere. In Belgio Emmers piace a diversi club ma anche in Olanda sono pronti a puntare su di lui. Contatti continui tra l’entourage e la dirigenza nerazzurra, nei prossimi giorni potrebbe esserci novità importanti. L’Inter comunque vorrebbe mantenere il controllo sul proprio giocatore, per questo la formula potrebbe essere ancora quella del prestito.

