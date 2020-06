INDISCREZIONE PI – Kumbulla, stallo Lazio: l’Inter si rifà sotto. Incontro nei prossimi giorni

Il nome di Marash Kumbulla è da tempo nel mirino dell’Inter. Il difensore del Verona, grazie alla sua ottima stagione, ha attirato l’interesse di tanti club – tra cui i nerazzurri – già a gennaio. I dialoghi infatti tra le due società vanno avanti da mesi: la valutazione è di 30 milioni di euro ed il giocatore ha già fatto sapere di gradire la destinazione.

Nelle ultime ore però la concorrenza della Lazio è stata importante, tant’è che ieri c’è stato un incontro tra le parti con la presenza anche del presidente e del direttore sportivo del Verona. Come raccolto dalla redazione di Passioneinter.com non si è però trovato un accordo per il trasferimento del difensore: troppo bassa l’offerta dei biancocelesti. Al momento l’Inter ha altre priorità come Achraf Hakimi e dunque per ragioni di bilancio potrà avere maggiore libertà di manovra dal 1 luglio. Kumbulla preferisce la destinazione Milano ed anche l’accordo con il Verona non è lontano: i veneti vorrebbero 30 milioni cash ma potrebbero inserire i cartellini di Salcedo e Di Marco.

Un prossimo incontro di mercato tra Inter e l’agente di Kumbulla è in programma la prossima settimana, che presumibilmente sarà decisiva per il futuro del calciatore albanese.



