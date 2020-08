INDISCREZIONE PI – Riscatto Sensi, il Sassuolo chiede Pirola. L’Inter frena sulla possibile cessione

La stagione dell’Inter non si è ancora conclusa, ma la dirigenza è già al lavoro sul mercato, per inserire nuovi innesti in rosa e per confermare quei calciatori attualmente in prestito e che dovranno essere rilevati a titolo definitivo. Se la situazione di Alexis Sanchez pare delineata, con il club di Viale della Liberazione prossimo a chiudere la trattativa (leggi qui i dettagli), non si è ancora trovata la quadra per quanto riguarda Stefano Sensi.

La volontà del club è quella di riscattare il centrocampista, che ha messo in mostra ottime prestazioni quando impiegato, ma che ha lasciato qualche dubbio circa la tenuta fisica. L’Inter è al lavoro da giorni per trovare l’intesa con il Sassuolo, che a sua volta cerca giovani nerazzurri da chiedere come contropartita. Un nome gradito alla dirigenza neroverde è quello di Lorenzo Pirola, talento della Primavera che nel campionato appena concluso ha fatto il suo debutto in Serie A.

Stando a quanto raccolto da Passione Inter, però, l’intenzione della società nerazzurra è quella di non cedere il giocatore, su cui il club ha intenzione di puntare. Come nella trattativa che ha portato alla chiusura per Sanchez, però, non sono escluse brusche accelerate per ultimare l’operazione.

