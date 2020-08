Inter-Sanchez, è fatta: risoluzione con il Manchester United. Pronto un triennale

Alexis Sanchez si prepara a diventare a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. La svolta della trattativa con il Manchester United è arrivata nella giornata di ieri quando l’entourage del giocatore cileno ha praticamente trovato l’accordo con il club inglese per la risoluzione del contratto che legava il cileno ai Red Devils fino al 2021.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sanchez firmerà il nuovo contatto triennale con l’Inter, con un ingaggio da circa 7 milioni netti a stagione. Un colpo fondamentale per il mercato nerazzurro, con il Niño Maravilla che si è conquistato la conferma a suon di prestazioni importanti soprattutto nel finale di stagione. Una conferma che sicuramente farà felice Conte, un acquisto importante indipendentemente da chi siederà in panchina.

