AS – L’infortunio di Suarez allontana il Barcellona da Lautaro Martinez: ecco il motivo

Se il serio infortunio che costringerà Luis Suarez a rimanere fuori dal terreno di gioco per circa 4 mesi poteva convincere il Barcellona ad anticipare l’assalto nei confronti di Lautaro Martinez, quasi come un paradosso il portale spagnolo AS rivela invece tutt’altro scenario. Sì, perché il centravanti argentino era stato designato come erede del futuro del Pistolero, mentre il suo grave infortunio ha costretto il club catalano ad intervenire in corsa con un profilo all’altezza.

Se da una parte sarà vietato ripetere l’operazione Boateng della scorsa annata, un profilo ed una valutazione da oltre 100 milioni di euro per il Toro dell’Inter è ritenuta in questo momento eccessiva e fuori mercato. Così, i blaugrana hanno deciso di puntare tutto su tre nomi: Chimy Ávila, Cavani e Stuani. Tutti e tre offrono garanzie importanti in termini realizzativi, ma richiedono in ogni caso un impegno particolare da parte del Barcellona nei loro confronti. L’arrivo di uno dei tre indiziati completerebbe il reparto e, almeno per la prossima estate, potrebbe chiudere anzitempo le voci su Lautaro Martinez.

