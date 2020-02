Dall’Inghilterra – Sanchez, nessun ritorno al Manchester: lo United lo mette in vendita

Contrariamente alle parole rilasciate in conferenza stampa qualche settimana fa da Ole Gunnar Solskjær, Alexis Sanchez a fine stagione potrebbe tornare al Manchester United solamente per un brevissimo periodo. Il club inglese, una volta concluso il prestito all’Inter, non avrebbe intenzione di rilanciarlo in una seconda parentesi in Premier League al punto da averlo già messo in vendita dinnanzi alle offerte di possibili acquirenti.

Nonostante l’ingaggio elevatissimo, non è escluso che la stessa Inter alla fine decida di acquistarlo a titolo definitivo anche in virtù delle ultime due prestazioni in campionato del cileno. Secondo l’indiscrezione riferita dal Manchester Evening News, Solskjær aveva affermato di voler puntare sull’attaccante cileno solamente in seguito alla provocazione di un giornalista. In realtà, infatti, Sanchez è fuori dai progetti sportivi futuri del Manchester United.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!