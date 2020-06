GdS – Hakimi, Tonali e i fedelissimi di Conte: ecco la probabile Inter 2020/2021. I tifosi possono sognare

Un 3-4-1-2 da paura che inizia a prendere forma su immagine e somiglianza di Antonio Conte. La dirigenza dell’Inter è al lavoro per regalare al proprio tecnico una squadra in grado seriamente l’anno prossimo di contendere il tricolore alla Juventus.

La Gazzetta dello Sport ha stilato la possibile formazione dell’Inter 2020/2021. I rinforzi più importanti del mercato saranno fatti a centrocampo con Marotta che ha praticamente in pugno Tonali e Hakimi. Due colpi importanti, per età e qualità: l’esterno marocchino diventerà il padrone della corsia destra mentre il gioiello classe 2000 del Brescia andrà a rafforzare la mediana nerazzurra.

Davanti a capitan Handanovic, confermata la difesa a 3 composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Brozovic in cabina di regia con Barella primo sostituto, Young sulla sinistra ma non è da escludere anche qui un grande investimento. In avanti spazio alla qualità, alla fantasia e alla forza con Eriksen trequartista alle spalle della coppia Lautaro-Lukaku. Con un undici titolare di questo tipo, è lecito sognare.

PROBABILE INTER 2020/2021 (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic (Barella), Tonali, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

