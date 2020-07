Inter, altri giganti per l’attacco: dopo Lukaku Conte ragiona tra Milik e Dzeko

Non si sblocca la trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. L’argentino ovviamente piace molto ai blaugrana ma al momento sembra che l’ipotesi di una cessione del giocatore si sia raffreddata. La clausola rescissoria del calciatore, fissata a 111 milioni di euro, è in scadenza tra sei giorni e anche se ovviamente c’è la possibilità che i catalani facciano un’offerta dopo quella data, per ora sembrano far fatica a trovare almeno 90 milioni da portare sul tavolo delle trattative. Inoltre, il giocatore non sta facendo nessun tipo di pressione per essere ceduto e pare contento di restare a Milano. A questo punto anche Marotta sembra essersi convinto che El Toro possa rimanere in nerazzurro.

Al di la del caso Lautaro si lavora comunque per l’arrivo di un altro attaccante. Il piano è quello di portarsi a casa una punta esperta e considerando che Edinson Cavani è già sulla via dell’Atletico Madrid e chiederebbe un ingaggio troppo alto (12 milioni), secondo Calciomercato.com si riaccende l’interesse per Edin Dzeko. Non è un mistero che il bosniaco piaccia molto in casa Inter: i nerazzurri infatti avevano già tentato di prenderlo la scorsa estate ma il calciatore aveva preferito rimanere nella Capitale. Adesso però la situazione è diversa: ormai quasi fuori dalla zona Champions i giallorossi paiono intenzionati a ridurre gli ingaggi dei giocatori in rosa, ed il più alto (7,5 milioni) appartiene proprio all’ex attaccante del Manchester City. Qualora il giocatore non dovesse accettare la riduzione dello stipendio, la possibilità di vederlo partire sarebbe piuttosto alta. Per lui la Roma chiederebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro, considerata assolutamente abbordabile.

In alternativa, i nerazzurri potrebbero virare sull’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Per il polacco però la Beneamata dovrebbe battere la concorrenza della Juventus che è già da tempo interessata al giocatore. Anche se più remota rispetto a quella di Dzeko, la pista Milik non è impossibile, come già affermato anche da Mario Sconcerti: “Milik è sul mercato per sua scelta, sarebbe ideale sia per l’Inter che per la Juve. Dal punto di vista tecnico non è un centravanti fisso, sa partire anche da dietro, starebbe benissimo sia con Ronaldo e Dybala che con Lukaku. Chi lo acquista fa cinque punti in più, me la sento di garantirli”. Anche dal punto di vista economico il giocatore non sarebbe irraggiungibile: “Non è stato ancora completamente scoperto, quindi ha un ingaggio accettabile”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!