TS – Inter, mossa Barcellona: per Lautaro offre Emerson e Vidal! Conte tentenna

Alle risposte fredde dell’Inter di fronte alle continue offensive per Lautaro Martinez, il Barcellona ha scelto di rilanciare aumentando ancor di più la propria offerta. Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport, i blaugrana sono infatti decisi a cambiare le contropartite da aggiungere alla parte cash per avere l’argentino, assecondando le richieste nerazzurre. Oltre al nome di Arturo Vidal, tornato in gioco dopo essere stato accantonato per qualche settimana, resta pure quello di Carles Aleñá come giovane prospetto del centrocampo.

A far capitolare Antonio Conte, però, potrebbe essere Emerson Royal. Il terzino brasiliano ha tutte le carte in regola per poter diventare a Milano il ‘nuovo Maicon’, dopo tanti tentativi andati a vuoto negli ultimi anni nel cercare un degno erede. Acquistato dal Barcellona per 12 milioni di euro, il laterale destro è stato successivamente girato al Betis per 6 milioni, ma è comunque acquistabile nuovamente dai blaugrana per altri 6 milioni più una valutazione stabilita dal club.

Il suo cartellino vale adesso già 25 milioni di euro giustificati dalla clamorosa stagione sin qui disputata, con 3 reti e 5 assist in 23 presenze in Liga. Numeri che non sono passati inosservati non solo agli occhi di Antonio Conte, ma anche dalle parti di grandi club come Tottenham, Benfica e Leverkusen. Con l’inserimento del brasiliano della trattativa, la cessione di Lautaro Martinez potrebbe seriamente subire una clamorosa accelerata.

