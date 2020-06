CdS – Inter tentata da Cavani. 3 giovani sulla lista di Marotta: Jovic, Cunha e… David!

Nonostante la ferma volontà nel voler trattenere Lautaro Martinez anche per la prossima stagione, l’Inter non sta smettendo di guardarsi intorno. Sulla lista di Marotta e Ausilio non mancano certo gli attaccanti: non solo profili top, ma anche calciatori che potenzialmente potrebbero partire come terza o quarta scelta in vista del prossimo anno. Secondo il Corriere dello Sport, contrariamente a quanto affermato da Ausilio in una recente intervista, Edinson Cavani sarebbe ad esempio ancora un profilo che dalle parti di viale della Liberazione piace parecchio. Di contro, però, c’è una valutazione negativa del club sui troppi infortuni che hanno tenuto fuori l’uruguagio negli ultimi tempi.

Così, in seconda fila, vi sono altri elementi considerati più in prospettiva futura, del calibro di Luka Jovic. L’ex centravanti dell’Eintracht Francoforte, dopo aver deluso al primo anno con il Real Madrid è un’opzione da considerare in prestito, ma solo in caso di pagamento da parte dei blancos della metà dell’ingaggio dell’attaccante che percepisce 10 milioni a stagione. E’ sempre viva, poi, l’attenzione nerazzurra su Matheus Cunha, attaccante brasiliano polivalente per il reparto avanzato di proprietà dell’Hertha Berlino, che il club segue da vicino di circa due anni.

Infine, outsider che potrebbe scavalcare posizioni nei prossimi giorni, è il talento classe 2000 di proprietà del Gent, Jonathan David. L’attaccante, arrivato a quota 40 presenze stagionali, ha segnato addirittura 23 reti tra cui quella contro la Roma nell’ultimo turno di Europa League. In caso di mancato riscatto di Alexis Sanchez e con la partenza in prestito di Sebastiano Esposito, questi ultimi nomi potrebbero non essere necessariamente considerati come alternative su cui precipitarsi solo in caso di cessione di Lautaro.

