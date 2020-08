Inter, c’è la fila per Allan: oltre a PSG ed Everton spunta un’altra big su di lui

Si complica la strada per arrivare ad Allan per l’Inter. In questi giorni, infatti, si sono susseguite voci relative ad un possibile scambio tra i nerazzurri e il Napoli che comprendesse il brasiliano e Matias Vecino. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, la strada per raggiungere il brasiliano appare piuttosto complicata da percorrere. Sulle sue tracce, infatti, si sono aggiunte due big europee che potrebbero contenderselo a suon di milioni.

Paris Saint-Germain ed Atletico Madrid sono alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche, e nella prossima sessione di mercato sembrano intenzionate all’affondo decisivo. Oltre ad esse, poi, non va dimenticato anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che peraltro lo ha già allenato durante la sua esperienza al Napoli.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<