TS – L’Inter chiama subito Darmian: il Chelsea fa muro per Marcos Alonso ed Emerson

Potrebbe anticipare l’arrivo in nerazzurro Matteo Darmian, tornato la scorsa estate in Italia dal Manchester United grazie alla sinergia di mercato tra Inter e Parma. Il terzino, che può svolgere sia il compito di difensore centrale che quello di esterno a tutta fascia, in questo caso verrebbe prelevato dai nerazzurri per far fronte alla chiusura da parte del Chelsea che – secondo Tuttosport – appare netta sia su Marcos Alonso che Emerson Palmieri.

L’arrivo dell’ex Torino sarebbe già stato avallato da Antonio Conte, che lo ha già allenato in Nazionale e che apprezza questa duttilità tattica del ragazzo. Adesso, però, Inter e Parma devono trovare il punto sulla formula. Il club nerazzurro avrebbe già pronto un contratto triennale da 1.8 milioni di euro netti a stagione. L’incognita meno chiara in questo momento resta l’indennizzo che l’Inter dovrebbe corrispondere al Parma. Non è però da escludere che le due società alla fine si accordino per un prestito secco a gennaio, decidendo di ritornare sul discorso con più calma in estate.

