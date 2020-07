TS – Inter, in partenza Gagliardini e Vecino. Borja Valero non rinnoverà

Nel mirino della critica, dopo le polemiche che hanno fatto seguito alla sconfitta contro il Bologna, è finito soprattutto il centrocampo dell’Inter. Anche per questo motivo, come scritto da Tuttosport questa mattina, le principali manovre di mercato in uscita potrebbero riguardare proprio il reparto centrale con tre calciatori già con la valigia in mano. Stiamo parlando di Borja Valero, Matias Vecino e Roberto Gagliardini. A partire dallo spagnolo che ha esteso il suo contratto fino al termine dell’attuale stagione, ma che non rinnoverà e lascerà il club a parametro zero una volta concluse tutte le competizioni

Verranno con ogni probabilità ceduti anche Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Per l’ex Atalanta c’è una trattativa in piedi da diverso tempo con il Torino, nell’ambito di uno scambio che porterebbe Armando Izzo a vestire la maglia nerazzurra per la prossima stagione. Come già anticipato lo scorso gennaio, invece, per il centrocampista uruguagio sono le sirene inglesi provenienti dalla Premier League a rimanere molto attive. L’ex Fiorentina era stato molto vicino all’Everton di Carletto Ancelotti, ma va detto che anche in Liga non mancano le pretendenti.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!