Inter, Giroud scalpita: c’è l’accordo, si attende solo l’addio di Politano

Mentre si lavora intensamente sulla pista che porta a Christian Eriksen, che sarebbe la vera stella del calciomercato invernale, Marotta non perde di vista anche Olivier Giroud. L’intesa con l’attaccante del Chelsea è stata trovata, sulla base di un contratto fino al 2021, ed anche con il Chelsea la distanza con la domanda è ormai minima (balla circa un milione di euro). Lo sbarco del gigante a Milano, ora, dipende solo dall’addio di Politano.

Sarà infatti la partenza dell’ex Sassuolo a sbloccare definitivamente l’affare Giroud: appena l’italiano lascerà Milano, il francese prenderà il suo posto nella batteria degli attaccanti di Conte. Per Politano, intanto, si è chiusa la porta Milan in funzione dell’apertura del portone Roma: nelle ultime ore, infatti, sembra aver preso quota lo scambio tra lui e Spinazzola, che aiuterebbe Conte a rimpolpare la batteria degli esterni in virtù di una frenata nell’affare Ashley Young.

