Mercato – Inter ad un passo da Kevin Zefi, astro nascente dello Shamrock Rovers: battuta una concorrente italiana

In Irlanda sono letteralmente tutti pazzi di lui. Il suo nome è Kevin Zefi, stella dell’Irlanda U15 e dello Shamrock Rovers. Le sue giocate ed i suoi gol, hanno attirato l’interesse di tante grandi squadre europee, ma l’Inter, stando a ciò che riporta l’edizione del The Irish Sun, sarebbe vicinissima all’acquisto del talento irlandese, sbarazzando la concorrenza di un’altra squadra italiana come la Juventus che lo stava seguendo da tempo per il mercato in entrata.

Paragonato da molti al suo illustre connazionale Darmien Duff, è balzato alle cronache dopo la doppietta rifilata all’Inghilterra U15 che gli era valso anche l’invito da parte del Psv Eindhoven di allenarsi in Olanda. L’Inter per convincere il giocatore si sarebbe avvalsa anche dell’aiuto di Robbie Keane e Liam Brady, unici irlandesi ad aver vestito i colori nerazzurri in passato.

E’ in arrivo dunque un acquisto importante soprattutto in ottica futura. Ma che sicuramente andrà immediatamente ad aumentare la qualità del settore giovanile, da sempre uno dei fiori all’occhiello della società nerazzurra.

