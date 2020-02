Inter: Lautaro Martinez, il rinnovo del contratto e….il Barcellona. Che fare?

Una costante da inizio stagione, un rendimento il più delle volte positivo, con una grandissima crescita e con ulteriore potenziale di miglioramento: Lautaro Martinez è uno dei simboli della “nuova” Inter, e non è un caso se da giorni, settimane l’argentino sia su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli.

Le big d’europa puntano sul classe 1997 in vista di giugno, Real Madrid e Barcellona su tutte. Al momento il discorso rinnovo contrattuale è in stand-by, Lautaro guadagna solo 1.5 milioni all’anno, sarà inevitabile un ritocco da parte della società nerazzurra. Ecco quindi che le pretendenti hanno iniziato a sondare il terreno, la società che sta spingendo più di tutte da mesi è il Barcellona, più insistente e convinto del Real Madrid finora che ha dato solo segnali all’entourage senza passare ai fatti con l’Inter.

Come riporta Calciomercato.com, i rapporti tra la società blaugrana e la dirigenza nerazzurra sono buonissimi, il Barcellona è in cerca del sostituto di Luis Suarez e avrebbe individuato in Martinez l’uomo giusto e più congeniale. La dirigenza del Barça in questo caso ha un’idea di base già esposta nei contatti tra le parti: visti i rapporti con l’Inter, provare a non pagare la clausola da 111 milioni di euro ma spendendo anche qualcosa in più, purché venga dilazionato il pagamento, un concetto che tanti top club utilizzano per questioni di bilancio e di Fair Play Finanziario.

In casa Inter per il momento la situazione è tranquilla: è inevitabile che Lautaro riceva proposte da top club visto la stagione che sta facendo, in più, come sostenuto proprio dall’AD Marotta, la Beneamata lo lascerà partire solo in caso di esplicita richiesta di cessione. Attenzione ad un aspetto però, se il Barça proporrà una cifra anche leggermente più alta ma dilazionata rispetto ai 111 milioni di clausola, non andrà esclusa l’ipotesi di inserire giocatori nell’affare in favore dei nerazzurri. Insomma il giocatore sta iniziando ad avere un mercato importante, l’Inter è tranquilla, ma deve fare una scelta.

