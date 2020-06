Inter, mercato in entrata: fondamentali le cessioni. Ecco il piano di Marotta

Tra sette giorni l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo dopo tre mesi di stop: l’ultima volta fu a Torino contro la Juventus ed ora il prossimo avversario sarà il Napoli di Gennaro Gattuso. Il calcio italiano dunque è pronto a ripartire e lo farà prima con la Coppa Italia e poi con il campionato.

Intanto il mercato sta per entrare nel vivo e la società nerazzurra è una delle più attive. Come riporta Tuttosport il piano di Marotta è chiaro: incassare il più possibile dalle cessioni per poi reinvestire. I soldi guadagnati con il PSG per Icardi permetteranno il riscatto di Sensi, in attesa del futuro di Perisic, Joao Mario e Lazaro. Il centrocampo è la zona dove l’Inter vorrà investire di più, in attesa delle cessioni e del futuro di altri due giovani: Pinamonti e Venheusden.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!