La Verità – L’Inter piomba su Milinkovic-Savic: il tesoretto arriva da… Nike!

E’ pronta ad una rivoluzione commerciale l’Inter della famiglia Zhang. A partire dal 2021, ad esempio, Pirelli non sarà più main sponsor del club, visto che la società vuole ben più dei 19 milioni di euro incassati dal gruppo di Tronchetti Provera. La società nerazzurra si aspetta di aumentare gli introiti provenienti dal main sponsor a 30 milioni di euro: questa è la cifra chiesta ad esempio a due pretendenti asiatici come Alibaba e Samsung.

Anche un marchio da anni presente sulle maglie dell’Inter come Nike è in bilico come sponsor tecnico. Già in passato si era parlato di un possibile accordo con Adidas a partire dal 2024 quando sarà scaduto l’attuale contratto. In realtà, come scritto sulle pagine de La Verità, la strategia dell’Inter è di mettere pressione alla Nike per strappare un nuovo rinnovo a stretto giro che aumenti in maniera notevole gli attuali 10 milioni di euro annui versati nelle casse nerazzurre.

Qualora l’operazione sponsor dovesse andare a buon fine, l’Inter potrebbe concentrarsi sul vero grande sogno di mercato: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo dovrebbe firmare il terzo rinnovo con la Lazio da 4 milioni di euro l’anno, mentre i nerazzurri riuscirebbero ad offrirne ben 6 di ingaggio. Il vero ostacolo resta ancora una volta trattare con Claudio Lotito, che per il calciatore biancoceleste chiede circa 100 milioni di euro.

