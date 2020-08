Inter-Pastorello, Joao Mario è solo l’ultimo di tanti incroci sul mercato

Gli intrecci tra l’Inter e il super agente Federico Pastorello si sono fatti sempre più intensi nel corso degli ultimi anni. Basti pensare alla finestra estiva di calciomercato della passata stagione, quando l’agenzia del noto procuratore fece da regista a diverse operazioni in nerazzurro. Dal trasferimento di Romelu Lukaku dal Manchester United all’Inter, passando per la mediazione dell’affare che portò Valentino Lazaro dall’Hertha Berlino all’Inter.

Ma non solo, perché da pochi giorni anche il giovane Sebastiano Esposito ha affidato il suo futuro P&P Sport Management, raggiungendo il giovane compagno Edoardo Vergani. Se Lukaku ed Esposito sono gestiti direttamente da Federico Pastorello, va poi specificato che anche Antonio Candreva appartiene alla stessa agenzia ma i suoi affari vengono curati dall’agente Andrea Moretti, mentre Vergani da Andrea Pastorello.

Altri due affari in cui Pastorello è stato coinvolto, infine, riguardano il trasferimento della scorsa estate che portò Dalbert in prestito alla Fiorentina, e la firma di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea in cui l’agente italiano aveva praticamente fatto da regista dell’operazione.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<