CdS – Inter e PSG, intesa sul riscatto di Icardi: 60-65 milioni più bonus

Non erano partiti bene i negoziati tra Inter e Paris Saint Germain per il riscatto di Mauro Icardi. Sebbene i nerazzurri si fossero detti più che disponibili a rivedere al ribasso la cifra di 70 milioni di euro concordata a settembre, la prima offerta da 50 milioni di euro aveva deluso la dirigenza interista. Grazie ai colloqui degli ultimi giorni con il ds Leonardo, però, l’offerta dei francesi è aumentata notevolmente raggiungendo i 60-65 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, come ad esempio la vittoria della Champions League.

Insomma, una cifra che si avvicina parecchio ai 70 milioni chiesti in partenza dall’Inter e che consentirà di far partire l’argentino a cuor leggero. Resta valida, invece, la clausola da 15 milioni di euro da versare ai nerazzurri nel caso in cui un domani Icardi dovesse essere ceduto in Italia. Wanda Nara, nel frattempo, ha fretta di chiudere entro il 31 maggio. Questo perché lo scorso 2 settembre aveva ottenuto un contratto da un anno più opzione per i 4 successivi che scatterà al momento del riscatto entro la data della scadenza.

Si tratta di circa 10 milioni di euro netti fino al 2024, un’offerta ricchissima che la coppia argentina non può lasciarsi sfuggire. Qualora, infatti, il Paris Saint Germain dovesse andare oltre la data del 31 maggio perdendo il diritto di riscatto per Icardi, scadrebbe anche l’offerta contrattuale in atto e le parti dovrebbero ricominciare da capo per siglare un nuovo accordo. Il quale, in un momento così complicato dal punto di vista economico, difficilmente potrebbe replicare le stesse condizioni.

