L’Inter può esultare, Leonardo ha deciso: Icardi sarà riscattato dal PSG!

L’Inter può finalmente esultare: il PSG riscatterà Mauro Icardi. La notizia, nell’aria da settimane e rilanciata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è tra le più positive che si potessero registrare in casa nerazzurra. Beppe Marotta, infatti, potrà contare anche sui soldi dell’argentino per rinforzare la sua Inter, che anche grazie ad Icardi diventerà più forte. Questo evento, peraltro, allontana ulteriormente Lautaro Martinez dal Barcellona, dato che la necessità di liquidità in casa nerazzurra sarà ulteriormente ridimensionata, e permetterà alla dirigenza di essere ancor meno flessibile nei discorsi con la Spagna.

Icardi-PSG, sarà riscatto: l’Inter può esultare

Il ds dei parigini Leonardo ha deciso di confermare Icardi sia perché molto soddisfatto delle sue prestazioni in campo (20 gol e 4 assist in 31 presenze complessive), sia per il grande feeling instaurato con i compagni di reparto Neymar e Mbappé. Al netto della volontà dei parigini di ottenere uno sconto sul prezzo, che li ha spinti ad offrire in cambio il cartellino di Draxler, il destino di Icardi resta definito: resterà al Paris Saint-Germain. E l’Inter può esultare.

