Inter, rebus attacco. Si lavora per Sanchez e Lautaro, Dzeko vecchio pallino di Conte

Edin Dzeko rimane un vecchio pallino di Antonio Conte, che non ha mai abbandonato l’idea di poter allenare il centravanti bosniaco, attualmente in forza alla Roma. Già durante la scorsa estate, la prima in nerazzurro del tecnico salentino, il nome dell’attaccante giallorosso era stato uno di quelli più in voga sulle pagine di mercato riguardanti l’Inter.

Lo riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il nome di Dzeko resta in voga in una squadra che sta lavorando per definire il futuro del reparto offensivo, in particolar modo per quanto riguarda Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Il bosniaco sarebbe un calciatore diverso da questi due, aggiungendo anche quel pizzico di esperienza necessaria richiesta da Conte per vincere fin da subito.

