Inter scatenata sul mercato: Marotta pigliatutto, sprint su Mertens e Tonali. I dettagli

È un’Inter scatenata quella che in queste settimane starebbe lavorando sottotraccia in vista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, secondo SportMediaset, starebbero portando avanti a grandi velocità le trattative per Sandro Tonali e Dries Mertens. In particolare, la pista più calda sarebbe quella legata al centravanti del Napoli, sul quale si sarebbe inserita prepotentemente la Juventus. Ciononostante, pare che il belga abbia scelto l’Inter, probabilmente spinto dall’amicizia con il connazionale Lukaku.

L’Inter accelera per Dries Mertens e Sandro Tonali

Diverso, ma non troppo, il discorso legato invece a Sandro Tonali. Il mediano del Brescia è un pupillo di Beppe Marotta, che per anticipare le concorrente – tra le quali, di nuovo, la Juventus – starebbe trattando in contemporanea sia con la dirigenza della Leonessa che con gli agenti del talento italiano. L’Inter scalda i motori: le mani di Marotta su Mertens e Tonali.

