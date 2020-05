GdS – L’Inter fa mercato con i soldi di Icardi: Cunha tra i primi obiettivi

In attesa dell’annuncio ufficiale del riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint Germain che sembrerebbe essere alle battute conclusive, Ausilio e Marotta stanno già studiando un piano di reinvestimento della somma in arrivo sul mercato. Tra i primi obiettivi nei radar nerazzurri, ha preso decisamente quota nelle ultime 24 ore il profilo di Matheus Cunha: calciatore di proprietà dell’Hertha Berlino che il club interista ha seguito attentamente negli ultimi due anni in Bundesliga.

Secondo La Gazzetta dello Sport, parte dei 60 milioni di euro, dunque, potrà essere immediatamente dirottata per il centravanti brasiliano. Considerato un vero e proprio jolly dell’attacco, il classe 1999 potrebbe arrivare a prescindere dalla partenza di Lautaro Martinez. Lo scorso gennaio l’Hertha Berlino lo acquistò ben 18 milioni di euro per averlo dal Lipsia. Se il ruolino di marcia da ben quattro reti nelle prime sette partite giocate dovesse continuare, il prezzo potrebbe addirittura raddoppiare per la prossima estate.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!