Inter, spunta un altro profilo dall’Argentina: è Montiel del River Plate. L’identikit

Gonzalo Montiel, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olè, è il nome nuovo per la fascia destra dell’Inter. Il ragazzo sta ben impressionando con il River Plate ed ha attirato le attenzioni di diversi importanti club europei. Nato come difensore, il classe 1997 si è adattato anche come esterno più offensivo o a tutta fascia, riuscendo sempre a garantire un apporto importante sia in attacco che in difesa. Dotato di grande corsa e di discreta tecnica, ha ancora, grazie ai soli 23 anni, ampi margini di miglioramento per imporsi come uno dei migliori nel suo ruolo.

In Spagna si sono già interessate a lui Betis Siviglia e Valencia, mentre in Inghilterra piace a West Ham e Crystal Palace. Squadre importanti e che soprattutto permetterebbero al ragazzo di affacciarsi sul calcio europeo, ma ovviamente l’Inter potrebbe sfruttare ben altro fascino per far leva sulla volontà del giocatore. Oltre, eventualmente, ad una buona parola di Zanetti, sempre molto influente sui giovani argentini.

La clausola è piuttosto alta, 20 milioni di euro, ma il suo contratto andrà in scadenza nel giugno del 2021. Pane per i denti di Marotta quindi, che sicuramente cercherà di strappare un prezzo inferiore o di ottenere la parola del calciatore, per poi aspettare a metterlo sotto contratto a parametro zero. Occhio però alla concorrenza della Roma, anch’essa interessata a Montiel.

