Inter su Emerson Palmieri, Lampard frena: “Non so nulla, non mi faccio influenzare”

Nelle ultime ore ha preso piede con grande veemenza il nome di Emerson Palmieri per l’Inter. L’interesse nerazzurro è datato, ma la pista di mercato sembra essersi scaldata con decisione proprio in questi minuti. Come vi abbiamo confermato in esclusiva anche noi in mattinata, infatti, sono già stati fissati i primi contatti tra Inter e Chelsea per discuterne. Pochi minuti fa, però, il tecnico degli inglesi Frank Lampard ne ha parlato in conferenza stampa.

Inter, Lampard parla di Emerson Palmieri

L’ex centrocampista ha voluto gettare un po’ di acqua sul fuoco: “Non sono a conoscenza dell’interesse di nessuno per Emerson. Non ho elementi o strumenti per potermi esprimere. Oggi non voglio farmi influenzare dai pettegolezzi di mercato, quindi io e la squadra continueremo a lavorare sul campo”, ha dichiarato.

