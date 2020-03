Inter su Soteldo, il presidente del Santos spaventa Ausilio: “Non mi ha più richiamato. E su Gabigol…”

Si ferma il calcio, non il calciomercato. Vanno avanti senza sosta le operazioni e le trattative delle società di tutto il mondo che studiano i programmi e le mosse da mettere in atto quando l’emergenza Coronavirus allenterà la presa e tenterà di tornare alla normalità. La conferma diretta arriva da José Carlos Peres, presidente del Santos, che in un’intervista concessa a Calciomercato.com racconta anche alcuni retroscena legati all’Inter: “Soteldo? Le rispondo: Inter. Me lo hanno chiesto, Ausilio in persona, ma si è fermato davanti alla mia richiesta di 35 milioni. Tanti? Guardi che Soteldo è un giocatore giovane (22 anni ndr), che ha delle doti sensazionali, è un giocatore che decide le partite. Me lo hanno chiesto tutte le grandi squadre in Brasile, lo vogliono gli squadroni della Premier come l’Everton, e ha tante richieste dalla Spagna. Io nonostante la delusione che abbiamo avuto con la storia di Gabigol volevo dare una corsia preferenziale a Piero Ausilio, e con una controproposta di 20-25 milioni di Euro ci saremmo seduti per trattare, ma lui non si è fatto più sentire…”.

Sul tema Gabigol, quindi, Peres aggiunge: “Noi abbiamo preso Gabriel Barbosa in fondo al pozzo; dopo aver fatto solo panchina all’Inter era stato in prestito al Benfica. Ma si era già svalorizzato, e il giocatore aveva il morale sotto i tacchi. Lo abbiamo messo in sesto e fatto sentire a casa sua. Ha giocato tanto e fatto gol a grappoli. Lui aveva voglia di rimanere qui: io ho chiamato l’Inter e ho offerto Lucas Verissimo più 4 milioni, ma hanno preferito darlo al Flamengo per 20 milioni pagati a rate. Un peccato”.

