TS – Inter, Tonali è una priorità. Conte insiste per Vidal, la dirigenza valuta Nainggolan

E’ un dialogo aperto quello tra Antonio Conte e i dirigenti dell’Inter per quanto riguarda i movimenti previsti per il centrocampo la prossima estate. La società ha innanzitutto posto come prioritario il nome di Sandro Tonali, sul quale è stato piuttosto semplice trovare unità d’intenti con il tecnico leccese. Il confronto, invece, rimane vivo sulla possibilità di inserire in rosa un cursore d’esperienza secondo le caratteristiche ricercate dall’allenatore sul mercato.

E’ evidente che alla voce ‘interno di centrocampo’ Antonio Conte abbia fatto il nome di Arturo Vidal. Profilo senz’altro appetibile – come scritto da Tuttosport – ma che per costi e ragioni anagrafiche non ha mai convinto pienamente il club. In quel caso, come filtra dalle parti di viale della Liberazione, sarebbe più utile integrare nuovamente in squadra Radja Nainggolan, una volta rientrato dal prestito al Cagliari.

