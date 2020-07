Inter-Torino non si gioca solo sul campo: possibile incontro di mercato tra Marotta e Vagnati

Saranno puntati ovviamente sul campo e sul risultato finale tutti gli occhi in vista del match di stasera tra Inter e Torino. Ma in tribuna, rispettivamente nelle due dirigenze, c’è chi potrà sfruttare l’occasione per riprendere vecchie idee di mercato che legano i due club. Ai granata, ad esempio, piace Roberto Gagliardini, calciatore al centro delle critiche nelle ultime settimane che il club nerazzurro lascerà andare a fine stagione con molta probabilità.

L’ex atalantino, però, non sarà l’unico osservato speciale del match. Perché tra le fila della formazione granata, c’è un obiettivo dell’Inter su richiesta diretta di Antonio Conte. Si tratta di Armando Izzo, calciatore ideale per la difesa a tre del tecnico leccese per il quale si potrebbe imbastire uno scambio includendo proprio Gagliardini. Come riportato da calciomercato.com, è molto probabile che l’ad nerazzurro Beppe Marotta e il ds del Torino Davide Vagnati si possano incontrare scambiare quattro chiacchiere a ridosso della partita.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<