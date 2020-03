Inter tra Lautaro e Werner: se parte il Toro, stuzzica il tedesco con numeri da paura

L’Inter tra Lautaro Martinez e Timo Werner. Beppe Marotta riflette, analizza, pesa. E non può fare a meno di ignorare i 150 milioni che il Barcellona è pronto a mettere sul piatto, tra cash e contropartite tecniche, per il suo centravanti argentino. Allo stesso tempo, la storia del dirigente dimostra anche che da grandissime cessioni è sempre riuscito a migliorare le sue squadre. Ed ecco che quindi piomba sulla scena il nome del talento tedesco.

Anno di nascita 1996, 27 gol ed 11 assist in 34 presenze. Sono numeri spaventosi, impressionanti per un ragazzo così giovane e che non gioca in un top club mondiale. E sono numeri che, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbero tentare Beppe Marotta. Anche Werner, peraltro, gode di una clausola rescissoria nel suo contratto: 60 milioni, non una cifra da capogiro per un attaccante, giovane e con quei numeri all’attivo. Numeri che potrebbero portare l’Inter a fiutare il grande colpo direttamente dalla Germania.

