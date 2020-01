GdS – L’Inter fissa il prezzo per Vecino: contatti ben avviati con l’Everton

Potrebbe presto iniziare una nuova avventura per Matias Vecino. Tra il centrocampista uruguagio ed Antonio Conte si è rotto qualcosa nelle ultime settimane, così da far pensare ad un divorzio imminente in occasione della finestra di gennaio. In caso di offerta congrua al valore del ragazzo, l’Inter ha intenzione di lasciarlo andare per poi intervenire nuovamente sul mercato e ricercare un profilo sicuramente dinamico.

Eriksen, atteso oggi per la prima giornata nerazzurra, non sarà così l’unico innesto a centrocampo. Il club attualmente più forte su Vecino è l’Everton, dopo il passo indietro fatto da Tottenham e Manchester United dinnanzi la richiesta nerazzurra. L’Inter ha chiarito che valuta il cartellino dell’ex Fiorentina ben 20 milioni di euro e lo stesso Vecino ha già dato una disponibilità di massima al trasferimento a Liverpool. Come riportato nell’edicola de La Gazzetta dello Sport, i due club sono in costante contatto e le trattative sembrano ben avviate.



