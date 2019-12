TS – L’Inter ha in testa solo Vidal. Nández prima alternativa in prestito

Anche se la volontà di Arturo Vidal di tornare in Italia e riabbracciare Antonio Conte all’Inter è molto forte, non bisogna sottovalutare anche la posizione del Barcellona che dinnanzi i messaggi d’amore tra club nerazzurro e calciatore non se ne starà certo a guardare. Il club blaugrana non è ancora soddisfatto dell’offerta interista e, la denuncia ricevuta da parte del cileno per impegni legati a bonus non rispettati, rende ancor più burrascosi i rapporti.

Per questo motivo, secondo quanto scritto sulle pagine di Tuttosport, per fronteggiare un eventuale imprevisto, il piano B individuato da Marotta e Ausilio porta al nome di Nahitan Nández. Alla luce degli ottimi rapporti con il Cagliari, l’uruguagio potrebbe arrivare in prestito, anche perché in estate ci sarà da ridiscutere la situazione che riguarda Nainggolan. Un file, quello legato a Nández, che – nel caso – verrebbe aperto solo gli ultimi giorni di mercato.

