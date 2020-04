Inter, Vidal torna nome caldissimo: il Barça chiede 20 milioni, occhio alla concorrenza inglese

L’Inter non ha ancora dimenticato Arturo Vidal. Il cileno, prossimo a compiere 33 anni ed in scadenza nel 2021, rappresenta ancora oggi un profilo molto gradito ad Antonio Conte che, secondo il Corriere dello Sport, lo riporterebbe con sé anche subito. E anche il Guerriero, di fatto forgiato dal lavoro del tecnico salentino alla Juventus, non disdegnerebbe l’idea di tornare a lavorare con lui e riprovare a vincere lo Scudetto.

Due sono i problemi: il primo riguarda la valutazione del cartellino, che il Barcellona ritiene essere di circa 20 milioni di euro. Tanti, probabilmente troppi, per un 33enne con un ingaggio di certo non leggero. E, proprio in quest’ottica, i catalani potrebbero spingere per far rientrare il cartellino di Vidal all’interno dell’affare Lautaro Martinez, che da settimane ormai prosegue nelle discussioni con l’Inter. L’altro problema, invece, riguarda la concorrenza: è notizia degli ultimi giorni l’inserimento del Newcastle nella corsa al cileno.

