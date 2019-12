GdS – Juventus-Kulusevski, affare da 44 milioni. In arrivo le firme sui contratti

Dopo la mossa inaspettata compiuta nella giornata di ieri, la Juventus è pronta a mettere nero su bianco ed aggiudicarsi ufficialmente il talento di Dejan Kulusevski. Il talento classe 2000 rappresenterà la cessione più onerosa della storia dell’Atalanta, per una valutazione altissima posta nei suoi confronti da parte del club bergamasco in seguito ad un inizio di stagione nel prestito al Parma che ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori.

Superata nello scatto finale l’Inter, che da qualche settimana aveva avanzato i contatti interlocutori con la famiglia Percassi, senza mai affondare veramente il colpo, rimanendo ancorata ad una proposta di 25 milioni più 10 di bonus. I bianconeri si aggiudicano il centrocampista svedese per 35 milioni di euro più 9 di bonus. Per quanto riguarda il contratto, è stato proposto al ragazzo un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, già nella giornata odierna potrebbero arrivare le firme ufficiali a Milano, da depositare solamente ad inizio mercato.

Il trasferimento, poi, dovrebbe avvenire con ogni probabilità nella finestra estiva. Vi è comunque una piccola possibilità che Kulusevski possa sbarcare a Torino già a gennaio: scenario da prevedere solo nel caso in cui Pjaca dovesse fare le valigie per trasferirsi immediatamente al Parma come forma di risarcimento.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!