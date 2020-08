L’agente di Lautaro: “Trasferimento al Barcellona? E’ un argomento solo dei media, sta bene all’Inter”

Il Barcellona ha messo da tempo nel mirino Lautaro Martinez ma l’Inter ha sempre fatto muro e l’attaccante argentino è così rimasto a Milano. Il mercato però non è ancora iniziato e non è escluso un possibile ritorno all’attacco della squadra blaugrana.

Intanto però ai microfoni de La Figura de la Cancha ha parlato l’agente del Toro Beto Yaque: “Non è una trattativa reale, bensì è solo un argomento dei media. Ha un contratto di tre anni e sta benissimo dov’è. Fortunatamente ha fatto una grande stagione e manca ancora l’Europa League, sperando che l’Inter possa arrivare più avanti possibile. Consigli sul futuro? No, e non erano neanche necessari. E’ un giocatore completo, da giovane andava in scivolate e faceva falli inutili, sta crescendo molto”.

