AS – Lautaro o Neymar, il dilemma del Barcellona. Il brasiliano favorito per questioni commerciali

Ha intenzione di mettere a segno un colpo ultra milionario, il Barcellona, diviso nella scelta tra Lautaro Martinez e Neymar. Sia Leo Messi che Luis Suarez hanno superato da un pezzo la soglia dei 30 anni e il club sa bene che prima o poi dovrà provvedere ad un primo cambio generazionale. In attesa di far sbocciare definitivamente il talento del giovanissimo Ansu Fati, serve un acquisto importante per dare uno scossone all’ambiente e lanciare un segnale a distanza al Real Madrid.

Per questo motivo, come ribadito questa mattina da As, il Barcellona sta riflettendo su due calciatori in particolare: Lautaro Martinez e Neymar. Da un punto di vista economico, per l’argentino sarebbero sarebbero sufficienti 111 milioni di euro, mentre per il brasiliano ne servirebbero almeno 180. Non potendo disporre di un budget da 300 milioni, il Barça dovrà necessariamente fare una scelta.

Sebbene da un punto di vista tattico risulterebbe più urgente l’arrivo di una punta centrale come Lautaro Martinez, l’orientamento del club sembra invece spingere su Neymar. Non solo per l’insistenza dello spogliatoio a riavere l’asso del Paris Saint Germain, ma anche per un discorso commerciale. Come detto, Messi non potrà durare per sempre e, una volta ritirato, al Barcellona servirà un calciatore con un’immagine importante in copertina come quella del centravanti brasiliano.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!