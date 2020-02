“Lautaro o Werner?”. I tifosi del Barcellona non hanno dubbi: il sondaggio è chiaro

Il tema, ormai, è vivo da settimane. Chi per sostituire Suarez? D’Altronde, è lo stesso Pistolero ad ammettere lo scorrere del tempo: “Sono consapevole della mia età, devo gestirmi. Sarebbe bello avere qui un attaccante giovane che possa ambientarsi per poi sostituirmi quando me ne andrò”, ha affermato nella tarda serata di ieri. Ed i pensieri, neanche troppo velatamente, cadono dritti sul Toro.

Ad alimentare questa volontà, poi, ci pensano i tifosi. Attraverso un sondaggio lanciato nelle stories del suo profilo Instagram, il Mundo Deportivo ha infatti chiesto ai propri utenti di scegliere un nuovo centravanti tra Lautaro Martinez e Timo Werner. E, nonostante i grandissimi numeri del tedesco, la scelta è stata chiara: 62% Lautaro, 38% Werner.

