TS – Lazaro, l’Inter gli concede un’altra chance? Conte ci pensa e può rilanciarlo

Giudicare un ragazzo giovane e di prospettiva come Valentino Lazaro solamente per poco meno di sei mesi in cui il campo lo ha visto praticamente col contagocce, è sicuramente quello che l’Inter non ha intenzione di fare. Il prestito al Newcastle, infatti, aveva proprio come obiettivo quello di far ritrovare all’esterno destro fiducia e tanti minuti sulle gambe, in un campionato competitivo e probante come quello inglese.

Stando a quanto scritto da Tuttosport, il Newcastle – complice il passaggio di proprietà in atto – non lo riscatterà a fine stagione. Lazaro, che a Milano ha lasciato parecchi amici tra cui Lukaku su tutti, ha sempre ammesso di voler tornare a braccia aperte e giocarsi una seconda chance. Antonio Conte, che la scorsa estate lo aveva indicato alla dirigenza e voluto fortemente ad Appiano Gentile, nonostante il mercato per l’austriaco sia ricco di pretendenti, potrebbe concedergli una nuova opportunità.

