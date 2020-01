Lucci (ag. Vecino): “Matias sta benissimo all’Inter. Altre ipotesi solo a livello mediatico”

Sono stati giorni molto importanti quelli appena trascorsi anche in merito al destino di Matias Vecino all’Inter. Il futuro del centrocampista uruguagio in nerazzurro è stato infatti messo in bilico da presunte voci su un possibile interessamento del Milan e dall’ipotesi di uno scambio alla pari con Kessié. A smentire il possibile affare, però, ci ha pensato l’agente del calciatore interista all’uscita della sede dell’Inter dopo l’incontro avuto con la società nelle ultime ore.

Queste le dichiarazioni di Alessandro Lucci ai microfoni dei tanti giornalisti presenti: “Vecino sta benissimo all’Inter. Milan e altre ipotesi fatte solo a livello mediatico, realmente non c’è nulla. Abbiamo parlato di altre cose, sicuramente né di Vecino né di Florenzi con l’Inter”.

