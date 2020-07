MD – Inter, ok per Firpo! Lautaro rifiuta il rinnovo, la società pronta ad accontentarlo

E’ una delle trattative più importanti del calciomercato attuale: Lautaro Martinez-Barcellona. La clausola rescissoria del Toro è ormai scaduta e dunque l’Inter potrà chiedere la cifra che ritiene più opportuna per lasciar andare via il calciatore. La linea societaria è comunque chiara e Beppe Marotta lo ha ribadito più volte: non c’è la volontà di cedere Lautaro, a meno che non sia lo stesso calciatore a chiederlo.

Ebbene secondo il Mundo Deportivo il numero 10 nerazzurro avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto per raggiungere Lionel Messi a Barcellona e l’Inter ha fatto sapere di essere disposta alla sua cessione. 90 milioni – trattabili – più Junior Firpo: questa la richiesta interista per lasciar andar via l’attaccante. Il profilo del laterale sinistro è stato dunque accettato anche da Antonio Conte e la sua valutazione di circa 40 milioni di euro ha avuto il suo ok da Via della Liberazione. Svolta nella trattativa?

